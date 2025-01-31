Грузинскому командиру запретили въезд в страну.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что за протестами в его стране якобы стоит "Грузинский национальный легион", входящий в состав Вооруженных сил Украины.

Как передает Denník N, он показал фото командира легиона Мамуки Мамулашвили с Люси Штасселовой из инициативы "Мир для Украины" и комментатором Denník N Мартином Шимечкой. Издание отмечает, что Штасселова познакомилась с Мамулашвили на обсуждении его книги почти два года назад, а Шимечка участвовал в экспедиции, которая передала легиону машины скорой помощи и гуманитарную помощь от граждан Словакии.

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток сообщил, что Мамулашвили и еще девяти людям запрещен въезд в Словакию. В Словацкой информационной службе говорят, что подтвердили личные и экономические связи легиона с общественным сектором и оппозицией.

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Протесты в Словакии

Напомним, что в конце 2024 года по всей стране люди вышли на антиправительственные протесты. Одной из причин стала пророссийская политика премьера Фицо.

На днях стало известно, что из Словакии хотят депортировать украинца. Причиной выдворения назвали "угрозу государственного переворота".

Ранее Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "врагом" Словакии, который якобы вызвал ее проблемы.

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