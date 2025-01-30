В деле также упоминаются еще девять человек, которым запретят въезд в страну.

На фоне массовых антиправительственных протестов словацкая полиция заявила о намерении депортировать гражданина Украины из-за якобы угрозы государственного переворота. Об этом пишет издание Dennik N со ссылкой на президента полиции Яну Машкарову.

"Сейчас один человек находится в отделении пограничной иностранной полиции, где осуществляется административное выдворение", - заявила Машкарова и заверила, что депортация должна состояться "как можно быстрее".

Как сообщает Dennik N, Комитет по военным вопросам и безопасности парламента Словакии должен был обсудить отчет спецслужб о якобы подготовке государственного переворота, но заседание не состоялось. Председатель комитета Рихард Глюк, представляющий правящую партию Smer, заявил, что депортация в Украину будет для задержанного "самым большим наказанием".

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"Потому что я предполагаю, что его задержат и отправят в армию", - заявил он.

По словам министра внутренних дел Словакии Матуша Эштока, еще девяти лицам планируют запретить въезд в страну и в целом в Шенгенскую зону.

При этом словацкие власти не раскрывают личность человека, которого депортируют. В словацкой оппозиции тоже не знают, о ком идет речь, и вообще сомневаются, что государственный переворот действительно готовился.

"Так же, как была сфабрикована информация о подготовке Майдана, так же может быть сфабрикована информация о человеке, которого собираются выслать, независимо от того, был ли он в чем-то задействован", - заявил оппозиционный депутат Юрай Крупа.

Протесты в Словакии

Как писал УНИАН, в последние дни Словакию охватили массовые уличные протесты против промосковской политики правительства Роберта Фицо. Сам премьер прозрачно намекал, что считает эти протесты попыткой реализовать сценарий "цветной революции" по заказу внешних сил.

Также в последнее время словацкое правительство неоднократно обвиняло Украину во вмешательстве во внутренние дела Словакии, в частности в контексте продолжающихся уличных протестов.

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