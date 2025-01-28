Он обвиняет украинского президента в проблемах Словакии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом его государства.

Как пишет Dennik N, на заседании экономического комитета парламента политик снова угрожал блокировать решение о предоставлении помощи Украине. Фицо требует, чтобы Киев продолжил транзит российского газа по своей территории - он планирует обсудить это с Европейской комиссией 30 января.

Словацкий премьер считает слова Зеленского о возможности транзита газа из Азербайджана "маневром прикрытия" и обвиняет его в нанесении ущерба Словакии:

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"Что еще остается господину Зеленскому, кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана. Ничего не готово, ни одного проекта нет на столе. Он снова надувает пузыри, потому что думает, что это освободит его от принятия трудных решений. Наш враг - Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем".

Угрозы Фицо Украине

Напомним, что премьер Словакии начал еще более активно критиковать украинскую власть после того, как Киев остановил транзит российского газа по своей территории.

Зеленский заявлял, что Фицо предлагали варианты решения конфликта, однако тот отверг их. В то же время словацкий премьер постоянно угрожает, что Братислава ответит на прекращение транзита. В частности, он обещал перестать оказывать помощь после массированных обстрелов украинской энергетики.

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