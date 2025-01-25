Словацкий премьер убежден, что членство в НАТО Украине не светит из-за российской оккупации украинских территорий.

Украина никогда не станет членом НАТО и будет иметь проблемы со вступлением в Европейский Союз. Как пишет словацкое издание StartitUp, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире местного радио.

Фицо, который откровенно симпатизирует Дональду Трампу, повторил его критику в адрес Владимира Зеленского из-за того, что тот не согласился на капитуляцию и выбрал путь вооруженного сопротивления агрессору.

"Война могла закончиться еще в апреле 2022 года, когда на столе было мирное соглашение. Однако Запад помешал Украине подписать соглашение", - сказал словацкий премьер.

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По его словам, Украина теперь имеет катастрофические перспективы из-за войны.

"Треть территории Украины будет под контролем России, Украина никогда не будет членом НАТО. И когда я в последнее время слушаю заявления многих политиков, видно, что Украина будет иметь огромные проблемы со вступлением в Европейский Союз", - заявил он.

Вместе с тем Фицо подчеркнул, что поддерживает идею расширения ЕС, и каждая страна, которая выполнит определенные условия, "включая Украину", имеет право стать частью Европейского Союза.

Трамп критикует Зеленского за войну

Как писал УНИАН, накануне Трамп назвал Зеленского "не ангелом" и обвинил в допуске войны с РФ.

"Ему не следовало допускать эту войну. Во-первых, он борется с гораздо большим противником, понятно? Гораздо большим... Ему не стоило этого делать. Мы могли бы заключить соглашение очень легко, но Зеленский решил воевать", - сказал Трамп.

Стоит также заметить, что "мирное соглашение", которое было предметом переговоров весной 2022 года, фактически предусматривало капитуляцию Украины. В частности тогда россияне требовали значительного сокращения ВСУ, в результате чего украинская армия стала бы неспособной отразить любую новую агрессию РФ. Также Москва требовала нейтрального статуса Украины и хотела получить право вето на западную помощь Украине. Крым и Донбасс полностью отдавались России.

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