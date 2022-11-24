Урсула фон дер Ляйен назвала военными преступлениями атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, в частности энергетику.

Европейский Союз работает над введением девятого пакета санкций против России в ответ на нападение Москвы на Украину.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС собирается ударить по России "там, где ей больно", чтобы уменьшить ее способность вести войну против Украины, пишет Reuters.

"Я уверена, что очень скоро мы утвердим глобальное ограничение цены на российскую нефть со странами G7 и другими крупными партнерами. Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина и его незаконную и варварскую войну", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии во время визита в Финляндию не привела подробностей относительно того, какие именно меры может содержать новый пакет санкций против России.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, в частности энергетику, являются военными преступлениями.

"Я также знаю, что наши украинские друзья преодолеют эту российскую стратегию, потому что они сильные, и их дело правое, и мы, ЕС, будем поддерживать их в эти очень тяжелые времена столько, сколько будет нужно", — сказала она.

Санкции против России - что известно

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз, Великобритания, США, Япония, Австралия и ряд других государств ввели против РФ санкции.

В частности, восьмой пакет санкций против России ЕС утвердил еще в начале октября - до начала массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Ожидаемый эффект для российской экономики от запретов, предусмотренных этим пакетом, составит не менее 7 млрд евро.

Впрочем, в ЕС есть государства, которые поддерживают террористический режим Путина и ставят преграды совместным решением блока. В частности, такую пророссийскую позицию занимает действующее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Так, в сентябре Орбан призвал ЕС вообще отменить все санкции против РФ до конца этого года. Он считает, что якобы именно санкции, а не агрессивные действия Кремля, являются причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции в Европе.

16 ноября корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что Евросоюз в конце ноября презентует новый пакет санкций против России и Беларуси, который может быть одобрен в начале декабря.

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