Не стоит разочаровать миллионы людей, "которые смотрят на Европу как на свой дом", отметила глава Европейского парламента.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС официально должны стартовать до конца 2023 года.

Государства-члены Евросоюза не должны разочаровать миллионы людей, "которые смотрят на Европу как на свой дом", рассказала президент Европарламента Роберта Мецола в Брюсселе в интервью информационным агентствам, в том числе Lusa.

"...сосредоточьтесь на надежде начать переговоры о вступлении до конца этого года", - заявила она.

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Важные новости Украины о евроинтеграции - сейчас это стоит знать

Президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал исторический документ - заявку на вступление Украины в ЕС. Позже в Евросоюзе предоставили украинскому государству статус кандидата на членство. Наша власть также получила ряд рекомендаций по внедрению реформ. В июне 2023-го в ЕС сообщили, что Киев выполнил из семи условий два.

В конце августа председатель Европейского совета Шарль Мишель говорил, что Евросоюз должен быть готов к приему новых членов до 2030 года. По прогнозу вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, наша страна в ближайшие несколько лет будет готова к членству в ЕС.

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