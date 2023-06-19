Еврокомиссия видит прогресс Украины, но пока большая часть рекомендаций еще не выполнена.

Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Евросоюзе. Это значительный успех в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией. Об этом агентству Reuters сообщили источники, знакомые с отчетом Еврокомиссии, который будет представлен на текущей неделе.

По словам источников, выполненные условия касаются судебной реформы и закона о СМИ.

"Прогресс есть. Отчет будет умеренно позитивным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса, например, есть известные антикоррупционные дела", – рассказал информированный источник.

Отмечается, что среди условий, которые Украине еще предстоит выполнить – реформа Конституционного суда, реформа правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, принятие законов, направленных на обуздание олигархов и на защиту прав национальных меньшинств.

"Что касается реформ, если бы стакан был наполовину полон, то мы бы никогда не использовали негативный тон по отношению к Украине в данный момент. Судебные реформы достигли определенного прогресса, хотя есть еще ключевые меры, которые нужно провести. Не все удовлетворительно", – заявил другой собеседник агентства.

Промежуточный отчет по прогрессу Украины на пути к членству в ЕС, как ожидается, будет представлен общественности в среду. Более полная официальная оценка появится в ​​октябре.

Путь Украины к членству в ЕС

В начале марта 2022 года Украина подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. Европейский совет проанализировал соответствие Украины базовым критериям и в июне того же года предоставил Украине формальный статус кандидата на членство.

При этом Еврокомиссия выдвинула семь рекомендаций, выполнение которых является необходимым условием для принятия Украины в ЕС. В феврале 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что пока Киев успешно продвигается по пути выполнения этих рекомендаций.

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