Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Евросоюзе. Это значительный успех в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией. Об этом агентству Reuters сообщили источники, знакомые с отчетом Еврокомиссии, который будет представлен на текущей неделе.
По словам источников, выполненные условия касаются судебной реформы и закона о СМИ.
"Прогресс есть. Отчет будет умеренно позитивным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса, например, есть известные антикоррупционные дела", – рассказал информированный источник.
Отмечается, что среди условий, которые Украине еще предстоит выполнить – реформа Конституционного суда, реформа правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, принятие законов, направленных на обуздание олигархов и на защиту прав национальных меньшинств.
"Что касается реформ, если бы стакан был наполовину полон, то мы бы никогда не использовали негативный тон по отношению к Украине в данный момент. Судебные реформы достигли определенного прогресса, хотя есть еще ключевые меры, которые нужно провести. Не все удовлетворительно", – заявил другой собеседник агентства.
Промежуточный отчет по прогрессу Украины на пути к членству в ЕС, как ожидается, будет представлен общественности в среду. Более полная официальная оценка появится в октябре.
Путь Украины к членству в ЕС
В начале марта 2022 года Украина подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. Европейский совет проанализировал соответствие Украины базовым критериям и в июне того же года предоставил Украине формальный статус кандидата на членство.
При этом Еврокомиссия выдвинула семь рекомендаций, выполнение которых является необходимым условием для принятия Украины в ЕС. В феврале 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что пока Киев успешно продвигается по пути выполнения этих рекомендаций.