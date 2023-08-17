К октябрю правительство надеется сделать все возможное для того, чтобы политическое решение начать переговоры о вступлении было принято.

Украина до конца года не сможет на 100% выполнить все семь рекомендаций Европейской комиссии по реформированию государства, но переговоры о вступлении в ЕС все равно должны начаться в декабре. Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС?".

В ответ на вопрос о том, какую позицию следует ожидать от Европейской комиссии в октябре, когда будет представлен отчет по выполнению Украиной рекомендаций для начала переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе, Стефанишина отметила, что речь идет об изменениях, на внедрение которых требуются годы.

"Мы неоднократно говорили о своем политическом календаре, который предусматривает нашу амбицию открыть переговорный процесс уже в декабре этого года... Я точно могу сказать, что в октябре мы не услышим, что мы выполнили все 7 рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основополагающих трансформациях в государстве, которые связаны с правами человека, процессом деолигархизации... Это изменения, которые будут реализовываться годами. Но точно до октября мы обеспечим выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов, и будем надеяться, что откроем двери для политического решения", – сказала вице-премьер и добавила, что под политическим решением следует понимать начало переговоров о вступлении в блок.

Видео дня

Стефанишина подчеркнула, что правительство "расценивает декабрь 2023 года как последнюю возможность для принятия последнего политического решения относительно движения Украины в ЕС". По ее словам, Украине "немного тяжелее, чем другим странам, которые шли по пути присоединения к ЕС, не из-за войны, а из-за того, что мы движемся к ЕС, реформируя сам Европейский Союз".

Вице-премьер также отметила, что Украина постоянно находится в переговорном процессе с ЕС, чтобы перечень из семи рекомендаций не увеличивался, потому что в вопросе борьбы с коррупцией возникает потребность в дополнительных мерах. Стефанишина в сентябре намерена посетить Брюссель и провести окончательные переговоры.

В свою очередь, глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас сказал, что пока никто не может сказать о какой-либо твердой дате относительно окончательного приобретения Украиной членства в ЕС.

"Когда начнутся переговоры, дорожная карта будет очень четкой: законодательство и нормы ЕС должны быть воплощенными, и потом вы будете готовы (к вступлению - УНИАН). Украина уже побила много европейских рекордов, когда речь идет о скорости интеграции в ЕС. И я уверен, что вы будете способны побить больше рекордов", - подчеркнул Маасикас.

Вступление Украины в ЕС - это надо знать

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

В то же время Еврокомиссия представила рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить для вступления. В частности, среди этих рекомендаций – ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с Европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах и тому подобное. По состоянию на середину июня, как отмечали в ЕС, Украина выполнила два из этих семи условий.

Вас также могут заинтересовать новости: