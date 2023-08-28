Президент Франции ранее отметил, что одним из вариантов является дифференциально интегрируемая Европа с различными партнерскими отношениями между различными группами членов.

Президент Европейского совета Шарль Мишель предложил установить целевую дату для ЕС, чтобы серьезно подойти к приему новых членов. Украина и другие кандидаты стремятся оживить застопорившиеся дебаты о расширении, пишет Bloomberg.

"Я считаю, что мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению к 2030 году", - заявил Мишель в понедельник на Стратегическом форуме в Словении, добавив, что лидеры ЕС обсудят эту тему на своих следующих саммитах.

Мишель заявил, что лидеры стран ЕС выразят свои позиции по началу официальных переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, а также вновь займутся вопросами перспектив Боснии.

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Отмечается, что дебаты по расширению ЕС становятся все более актуальными, поскольку блок стремится ослабить усилия России по оказанию влияния в регионе, но они также остаются весьма чувствительными внутри блока из-за сложных историй претендентов и потому, что это повлечет за собой значительные бюджетные компромиссы.

"Давайте будем честными, мы иногда использовали - а может быть, и злоупотребляли - отсутствием прогресса у будущих государств-членов, чтобы избежать необходимости делать собственную домашнюю работу, нашу собственную готовность. Теперь мы должны серьезно проанализировать способность ЕС принимать новых членов", - добавил Мишель.

Он сказал, что лидеры обсудят, разрешать ли заявителям участвовать в отборочных встречах ЕС после того, как они выполнят определенные требования к членству.

Критика в адрес Мишеля

Дритан Абазович, премьер-министр Черногории, раскритиковал цели Мишеля, заявив, что "2030 год для нас, для Черногории, слишком далек".

Он добавил, что интеграция стран Западных Балкан - это вопрос безопасности и будущего экономического развития.

Заявление Макрона о расширении ЕС

Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие несколько месяцев ЕС "пройдет через двустороннее движение" с "конечно, институциональными изменениями" как для более глубокой интеграции, так и для расширения, "особенно в отношении Западных Балкан".

"Риск состоит в том, чтобы сделать то, что мы делали раньше: то есть думать о процессе расширения, не продумывая реформу. Я могу легко засвидетельствовать, что Европе с 27 членами достаточно сложно добиться прогресса по важным темам - и с 32 или 35 членами, мягко говоря, легче не станет", - сказал Макрон.

Он добавил, что одним из вариантов является дифференциально интегрируемая Европа с различными партнерскими отношениями между различными группами членов.

Путь Украины в ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2022 года Украина подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. 23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Еврокомиссия выдвинула рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить для вступления.

По состоянию на середину июня этого года, как отмечали в ЕС, Украина выполнила два из семи условий. В середине августа в правительстве заявили, что Украина до конца года не сможет на 100% выполнить все семь рекомендаций Еврокомиссии, но переговоры о вступлении в ЕС все равно должны начаться в декабре.

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