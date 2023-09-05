Киев способен реализовать все обязательства, связанные с имплементацией евростандартов, отметили в правительстве.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина в ближайшие несколько лет будет готова к членству в Евросоюзе.

Член Кабмина уверена, что украинское государство способно воплотить в жизнь все обязательства, связанные с имплементацией стандартов ЕС, провести эффективные переговоры, а главное - создать условия для восстановления нашей экономики, которые позволят стать конкурентоспособным членом объединения государств. Об этом чиновница рассказала во время интервью "Голосу Америки".

"Мы будем готовы к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения", - заявила собеседница.

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Важные новости Украины о евроинтеграции - сегодня это стоит знать

28 февраля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Позже в ЕС предоставили нашему государству статус кандидата на членство, кроме того, Киев получил ряд рекомендаций по внедрению реформ. В июне этого года европейская сторона заявила, что украинским властям удалось выполнить два из семи условий.

В конце августа глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что объединение стран должно быть готово к приему новых членов к 2030 году. После этого стало известно, что власти Венгрии угрожают блокировать вступление украинского государства в Евросоюз.

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