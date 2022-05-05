В Европарламенте призывают ужесточить санкции против России.

Европарламент призвал РФ срочно вернуть украденные самолеты.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Согласно информации, депутаты обеспокоены серьезным влиянием войны на авиационный сектор и выразили сожаление по поводу того, что Россия явно нарушила правила международной гражданской авиации и заставила самолеты, арендованные у иностранных компаний, перерегистрироваться в российском авиареестре.

"Такую кражу нельзя терпеть", – отметили евродепутаты, требуя немедленного возвращения этих самолетов их законным владельцам.

Резолюция также призывает ЕС еще больше ужесточить санкции против российского морского сектора и отказаться допустить суда, которые пришвартовались в России на пути в ЕС, заходить в порты ЕС. Кроме того, всем судам, которые хотят остановиться в портах ЕС, следует запретить заправляться в российских портах.

Как сообщал УНИАН, российский министр транспорта Виталий Савельев признал, что украденные Российской Федерацией лизинговые самолеты западного производства никогда не смогут покинуть территорию РФ.

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