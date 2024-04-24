Евгения Гуцул представляет ныне запрещенную в Молдове пророссийскую партию "ШОР".

В Молдове собрались судить пророссийскую руководительницу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул. Как сообщает Reuters, уголовное дело против нее уже направлено в суд.

Представительница оппозиционной пророссийской партии "ШОР", Гуцул "появилась из ниоткуда" и победила на выборах в прошлом году. Молдавская прокуратура обвиняет ее в получении средств из России в 2019-2022 годах для финансирования партии "ШОР", которую недавно запретили в Молдове.

"Гуцул ... принимала активное участие в систематическом вводе в Республику Молдова неучтенных финансовых средств, полученных от организованной преступной группы, преимущественно из Российской Федерации", - заявили в прокуратуре.

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Сама Гуцул, которая известна своими резко пророссийскими взглядами и призывами к сближению с Москвой, в своем заявлении в Telegram-канале назвала дело сфабрикованным.

"Власть, способная только на шантаж и угрозы, настолько боится реальных дел, что сразу устраивает гонения на всех, чья работа не ограничивается обещаниями. Я не прекращу своей борьбы за благополучие граждан", - заявила глава Гагаузии.

Как отмечает Reuters, в случае доказательства вины Гуцул грозит заключение на срок от 2 до 7 лет с запретом занимать государственные должности.

Ситуация в Молдове: последние новости

Как писал УНИАН, в конце февраля Приднестровье обратилось к России за "защитой" от Молдовы. Самопровозглашенная "республика" обвинила Молдову в экономической блокаде и геноциде населения.

Через неделю после этого руководительница Гагаузии, маленького автономного края на юге Молдовы, засветилась в компании Владимира Путина. Российский диктатор пообещал Гуцул помощь в "отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене".

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