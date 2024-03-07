Гагаузия - автономная территория на юге Молдовы.

После обращения Приднестровья к России Владимир Путин пообещал "поддержку" Гагаузии - автономному региону в составе Молдовы, власти которого традиционно имеют напряженные отношения с Кишиневом и имеют теплые отношения с РФ и Турцией.

С прошлой недели президент Гагаузии Евгения Гуцул находилась в России, где встретилась с Путиным. В своем Телеграм она сообщила, что рассказала российскому руководителю "о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам". В частности Гуцул пожаловалась, что Кишинев забирает полномочия у властей автономии, ограничивает бюджет, "нарушает законные права, провоцирует нестабильность" в Гагаузии и во всей стране.

"Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене", - сообщила Гуцул после встречи с диктатором.

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Что собой представляет Гагаузия

Гагаузия - это автономное территориальное образование на юге Молдовы, созданное в 1994 году во избежание вооруженного конфликта, подобного приднестровскому. Общая территория автономии - около 1850 кв. км. (для сравнения площадь города Киев - около 840 кв. км). Общая численность населения составляет около 134 тысяч человек, из которых более 82% - гагаузы.

Гагаузы - относительно молодой этнос, который говорит на собственном языке тюркской группы. При этом подавляющее большинство гагаузов являются православными.

В Молдове Гагаузия считается проблемным регионом, который имеет напряженные отношения с официальным Кишиневом и в значительной степени ориентируется на Москву и Анкару.

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