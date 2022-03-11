Сразу два мегаполиса уже переполнены, беженцев слишком много.

В Польше уже два больших города не могут принять украинских беженцев, которые вынужденно эвакуировались из разных регионов Украины, спасаясь от войны. Варшава и Краков уже с трудом справляются с потоком людей.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Так, власти Варшавы и Кракова признают, что города уже не могут принять новых беженцев, так как возможности мегаполисов практически исчерпаны. В течение двух недель в Краков приехало около 80-100 тысяч украинцев. Их размещали в отелях, также беженцы нашли приют у друзей и родственников, которые уже живут и работают в городе. Краков уже потратил почти все деньги из бюджета, выделенные на чрезвычайные ситуации.

"Мы не в состоянии принять больше людей, чем сам город. Речь идет о работе, местах в школах и детских садах, в службах офиса, например, в качестве социальных клиентов, их кто-то должен обслуживать", - рассказала Моника Хилашек, пресс-секретарь мэра Кракова.

С подобной проблемой столкнулись и власти Варшавы. В больницах города уже разместили 1500 беженцев, 2000 детей приняли в школы и детские сады. Но размещать людей некуда. А сами беженцы не хотят уезжать за пределы мегаполисов.

"Проблема в том, что они хотят остаться либо близко к границе, либо в крупных городах, о которых они слышали, в основном в Варшаве и Кракове", - жалуются в правительстве.

Власти надеются, что беженцы сами попросят переселить их в другие города, когда жизнь в переполненных мегаполисах станет невыносимой. Украинцам предлагают переезжать в другие города, у них есть возможности для комфортного расселения по Польше.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Польше значительно упростили доступ к рынку труда для украинских беженцев.

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