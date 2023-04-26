Дэвид Прессман отметил, что Путн должен вывести войска из Украины.

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман назвал "циничными" призывы к Украине прекратить огонь. Он указал, что мир в Украине может наступить сегодня, если президент России Владимир Путин прекратит войну.

"Это цинично призывать к прекращению огня, когда почти 20% не вашей страны оккупирована армией иностранных захватчиков. И не заслуживает доверия предположение, что если бы только было прекращение огня, Владимир Путин добросовестно сел бы за стол переговоров и согласился вывести свои войска, а не просто перевооружиться и возобновить атаку", - говорится в заявлении дипломата на сайте посольства.

При этом он указал на опасность, которая кроется в циничных политических попытках использовать термин "мир" в качестве оружия.

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"Когда мы слышим, как политики выступают за примирение, маскирующееся под мир, давайте будем четкие: один человек может достичь мира сегодня. Если Путин прекратит воевать, война закончится. Если Украина перестает воевать, Украине конец", - подытожил Прессман.

Мирные планы для Украины - последние заявления

В начале 2023 года Китай обнародовал "мирный план" по Украине, который состоит из 12 пунктов. При этом в документе нет упоминаний о том, что войну начала Россия. В свою очередь лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

26 апреля президент Украины Владими Зеленский поговрил с Си Цзиньпинем, после чего заявил о невозможности мира за счет территориальных компромиссов.

Кроме того, недавно президент Бразилии Лула да Силва предложил Киеву отказаться от Крыма, после чего стало известно о планах собрать группу для установления мира.

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