Пресс-секретарь Зеленского назвал "точки пересечения" украинского и китайского мирных планов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали телефонного разговора с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Об этом глава государства проинформировал в Telegram.

"Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины. Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы - на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года", - заявил президент.

Также, по словам Зеленского, во время разговора обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства.

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Он отметил, что до полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один.

"Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь пресс-секретарь Зеленского назвал "точки пересечения" украинского и китайского мирных планов.

По его словам, речь идёт о неиспользования ядерного оружия и его нераспространении, а также о безопасности ядерных объектов.

"Это те точки пересечения, с которых можно начинать развивать этот диалог. Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира", - отметил Никифоров.

Разговор Зеленского с Си Цзиньпинем

Сегодня, 26 апреля, Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпинем. Также Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китайской Народной Республике.

Китайский лидер Си Цзиньпин согласился отправить своих спецпредставителей в Украине и другие государства для общения "со всеми сторонами" по политическому урегулированию "кризиса в Украине".