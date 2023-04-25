Советник главы Офиса президента Украины отметил, что после поражения Москвы именно Будапешт проявит абсолютную лояльность к Киеву.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поставил на место вице-спикера парламента Венгрии Дору Дуро, которая заявила, что вступление Украины в НАТО возможно после разрешения России. Политик очень удивился подобному заявлению.

"Почему Венгрия что-то комментирует относительно суверенитета нашей страны или нашего выбора? Или что-то относительно Альянса, который устами генсека НАТО Йенса Столтенберга зафиксировал, что все, абсолютно все страны едины в своем мнении, что Украина должна быть обязательным членом Альянса, кроме Венгрии. Какое разрешение мы должны получить у России? Мы должны получить у России лишь одно разрешение – на несуществование России. То есть мы должны его получить нашими вооруженными силами, объяснив России, что такие государства неконкурентные и в таком виде существовать не могу. Они должны или трансформироваться, или уменьшить свой объем амбиций гопника", - заявил Подоляк в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что Венгрия может делать любые заявления, ведь после проигрыша спонсора таких заявлений – Российской Федерации – Украина получит абсолютную лояльность от таких стран, как Венгрия.

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Украина в НАТО - что заявили в Венгрии

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО возможно только после подписания Россией документа, которым подтвердит свое согласие на такой шаг.

В свою очеред спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности и это право неоднократно подтверждалось государствами-членами НАТО, в том числе и Венгрией.

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