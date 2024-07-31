Министр обороны Израиля сделал соответствующее заявление на фоне недавних ударов по Бейруту и Тегерану.

На фоне напряженности на Ближнем Востоке Израиль заявил, что не стремится к эскалации войны, но готовится ко всем сценариям.

"Работа (прошлой) ночи в Бейруте была целенаправленной, качественной и сдержанной. Мы не хотим войны, но мы готовимся ко всем возможным вариантам, а это означает, что вы должны быть готовы, если потребуется", - заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает "Радио Свобода".

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 31 июля лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране. Как сообщает иранское агентство Mehr, вместе с Ханией погиб один из его охранников. По данным СМИ, это была атака Израиля. Страна это не комментирует.

Видео дня

В минувшую субботу по Голанским высотам, которые де-факто контролирует Израиль, был нанесен ракетный удар. Он пришелся на стадион, где играли дети. 12 из них погибли. Израиль обвинил в ударе ливанскую проиранскую группировку "Хезбола", которая систематически обстреливает север Израиля на протяжении многих месяцев. В "Хезболе" говорят, что ракета была не их, а кого-то другого.

В правительстве Израиля заявили, что этим ударом "Хезбола" поставила на повестку дня вопрос о полномасштабном вторжении армии Израиля в Ливан. Также Израиль начал серию воздушных и артиллерийских ударов по объектам "Хезболы" в южном Ливане.

Вечером 30 июля Израиль нанес удар по ливанской столице городу Бейрут в качестве мести за убийство израильских детей в результате ракетной атаки "Хезболы". Был ликвидирован командир "Хезболлы".

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