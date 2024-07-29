Израиль и "Хезболла" начали регулярно обмениваться обстрелами после начала войны в секторе Газа в начале октября 2023 года.

Израиль нанес авиаудары по объектам движения "Хезболла" в Ливане в ответ на ракетную атаку, в результате которой на Голанских высотах погибли 12 подростков.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС ударили по объектам "Хезболлы" в глубине Ливана, однако к настоящему времени о последствиях ударов не ясно.

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил Би-би-си, что атаку совершила не "Хезболла". "Я не думаю, что "Хезболла" могла это сделать", - сказал он, пояснив, что группировка обычно бъет по военным, а не по гражданским объектам.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: "Все указывает на то, что ракета действительно была выпущена "Хезболлой"". Он сказал, что США поддерживают"право Израиля на самооборону", но не хотят, чтобы конфликт разрастался.

Напомним, Израиль и "Хезболла" начали регулярно обмениваться обстрелами после начала войны в секторе Газа в начале октября 2023 года.

Удао по Голанских высотах

27 июля в результате удара по футбольному полю 12 подростков и молодых людей погибли и еще десятки получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна "не будет молча за этим наблюдать", а министр обороны Йоав Галлант пообещал "нанести сильный удар по врагу".

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