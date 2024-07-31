Глава Пентагона предупредил, что в случае нападения на Израиль США помогут ему защищаться.

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал напряженность на Ближнем Востоке. Он считает, что широкомасштабная война не является неизбежной, но в случае нападения на Израиль Вашингтон поможет его защитить.

"Я не думаю, что война неизбежна. Я этого не исключаю. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии", - сказал он журналистам во время визита на Филиппины, цитирует Reuters.

Глава Пентагона отметил, что события вдоль северной границы Израиля вызывают беспокойство.

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"Опять же, мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что это не перерастет в более широкий конфликт во всем регионе", - добавил министр обороны США.

Остин также сказал, "если на Израиль нападут, мы, безусловно, поможем защитить Израиль", но приоритетом будет деэскалация напряженности.

Последние события на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, 31 июля лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране. Как сообщает иранское агентство Mehr, вместе с Ханией погиб один из его охранников. По данным СМИ, это была атака Израиля. Страна это не комментирует.

В минувшую субботу по Голанским высотам, которые де-факто контролирует Израиль, был нанесен ракетный удар. Он пришелся на стадион, где играли дети. 12 из них погибли. Израиль обвинил в ударе ливанскую проиранскую группировку "Хезболла", которая систематически обстреливает север Израиля на протяжении многих месяцев. В "Хезболе" говорят, что ракета была не их, а кого-то другого.

В правительстве Израиля заявили, что этим ударом "Хезбола" поставила на повестку дня вопрос о полномасштабном вторжении армии Израиля в Ливан. Также Израиль начал серию воздушных и артиллерийских ударов по объектам "Хезболлы" в южном Ливане.

Вечером 30 июля Израиль нанес удар по ливанской столице городу Бейрут в качестве мести за убийство израильских детей в результате ракетной атаки "Хезболы". Был ликвидирован командир "Хезболлы".

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