'Кровь нашего народа имеет цену': Израиль ликвидировал командира 'Хезболлы'

Это произошло в результате вчерашнего удара по Бейруту, нанесенного силами ЦАХАЛа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра (также известного как Саид Мухсин) в результате удара по Бейруту во вторник, 30 июля.

О ликвидации топ-боевика объявил министр обороны Израиля Йоав Галлант в социальной сети X ( ранее Twitter). Шукр был ликвидирован в результате целенаправленного удара в Бейруте. Он был главой стратегического подразделения группировки, старшим военным советником лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По данным ЦАХАЛа, именно он отвечал за современное вооружение "Хезболлы", включая ракеты различных типов и беспилотники.

"На руках Фуада Шукра "Саида Мухсина" кровь многих израильтян. Сегодня вечером мы показали, что кровь нашего народа имеет цену, и что нет места, недосягаемого для наших сил в этом отношении", - заявил Галлант. Видео дня

Что предшествовало

Как писал УНИАН, в минувшую субботу по Голанским высотам, которые де-факто контролирует Израиль, был нанесен ракетный удар. Он пришелся на стадион, где играли дети. 12 из них погибли. Израиль обвинил в ударе ливанскую проиранскую группировку "Хезбола", которая систематически обстреливает север Израиля на протяжении многих месяцев. В "Хезболе" говорят, что ракета была не их, а кого-то другого.

В правительстве Израиля заявили, что этим ударом "Хезбола" поставила на повестку дня вопрос о полномасштабном вторжении армии Израиля в Ливан. Также Израиль начал серию воздушных и артиллерийских ударов по объектам "Хезболы" в южном Ливане.

Вечером 30 июля Израиль нанес удар по ливанской столице городу Бейрут в качестве мести за убийство израильских детей в результате ракетной атаки "Хезболы".

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