В Бейруте расположены руководящие органы группировки "Хезболла", которую Израиль считает ответственной за убийство 12 детей.

Израиль нанес удар по ливанской столице городу Бейрут в качестве мести за убийство израильских детей в результате ракетной атаки "Хезболлы". Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Армия обороны Израиля нанесла точный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и многих других израильских граждан", - говорится в сообщении.

По данным Reuters, взрыв в Бейруте прогремел около 19:40 по местному времени. Клубы дыма поднялись над южными пригородами, которые являются оплотом ливанской вооруженной группировки "Хезболла".

Высокопоставленный источник службы безопасности Ливана сообщил, что судьба командира боевиков остается неизвестной.

Государственное национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильский удар был нацелен на территорию вокруг Совета Шуры Хезболлы.

Гибель детей во время ракетного удара по Израилю

Как писал УНИАН, в минувшую субботу по Голанским высотам, которые де-факто контролирует Израиль, был нанесен ракетный удар. Он пришелся на стадион, где играли дети. 12 из них погибли. Израиль обвинил в ударе ливанскую проиранскую группировку "Хезболла", которая систематически обстреливает север Израиля на протяжении многих месяцев. В "Хезболле" говорят, что ракета была не их, а кого-то другого.

В правительстве Израиля заявили, что этим ударом "Хезболла" поставила на повестку дня вопрос о полномасштабном вторжении армии Израиля в Ливан. Также Израиль начал серию воздушных и артиллерийских ударов по объектам "Хезболлы" в южном Ливане.

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