Глава Белого дома во время "жесткого" частного разговора потребовал от Нетаньяху прекратить эскалацию напряженности в регионе.

Президент США Джо Байден предостерегает премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху от эскалации из-за роста риска региональной войны. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Axios.

Отмечается, что глава Белого дома во время "жесткого" частного разговора потребовал от Нетаньяху прекратить эскалацию напряженности в регионе, немедленно перейти к соглашению по заложникам в Газе и прекращению огня.

"Байден и его главные помощники глубоко разочарованы последствиями убийств Израиля в Бейруте и Тегеране, которые произошли менее чем через неделю после первого визита Нетаньяху в Овальный кабинет за четыре года", - говорится в материале. Видео дня

По данным издания, официальные лица США не сожалеют ни о смерти верховного военного командующего Хизбаллы Фуада Шукра, который участвовал в убийстве 241 американского морского пехотинца в Бейруте в 1983 году, ни об убийстве политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

"Но они считают, что Нетаньяху держал Байдена в неведении относительно его планов совершить убийства. Администрация Байдена поставила соглашение о заложниках и прекращении огня между Израилем и ХАМАС в центр всей своей послевоенной стратегии на Ближнем Востоке. Байден лично участвует в усилиях по достижению соглашения и считает это ключевым элементом своего наследия в течение шести месяцев, оставшихся в должности", - пишет СМИ.

Официальные лица США сообщили журналистам, что Байден позвонил Нетаньяху, чтобы обсудить совместную военную подготовку США и Израиля к возмездию со стороны Ирана и Хезболлы, но также дать понять, что он не доволен направлением, которое выбрал израильский премьер-министр на прошлой неделе.

"Байден пожаловался Нетаньяху, что они только что говорили на прошлой неделе в Овальном кабинете об обеспечении соглашения по заложникам, но вместо этого Нетаньяху совершил убийство в Тегеране. ... Байден также предупредил Нетаньяху, что если ситуация снова обострится, он не должен рассчитывать на то, что США выручат его", - говорится в материале.

В то же время издание отмечает, что в офисе премьер-министра Израиля заявили, что Нетаньяху "ценит американскую поддержку, и как премьер-министр Израиля он действует исключительно в соответствии с потребностями безопасности государства Израиль".

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

США перебрасывают больше кораблей и истребителей на Ближний Восток из-за угроз со стороны Ирана. Иран может масштабно атаковать Израиль, как это было 13 апреля, считают эксперты.

В частности, Reuters указывает, что США готовятся к тому, что Иран выполнит свое обещание ответить на убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

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