По словам президента США, это нужно сделать, чтобы восстановить доверие американцев.

Президент США Джо Байден будет призывать к введению ограничения на иммунитеты для руководителей Белого дома во время своего выступления в Президентской библиотеке имени Л. Б. Джона Линкольна в Остине (штат Техас). Об этом говорится в статье Байдена на сайте The Washington Post.

В частности он будет настаивать на внесении поправки в Конституцию, которая четко определит, что президенты не имеют иммунитета от федерального преследования, как это было с решением Верховного суда от 1 июля по делу Дональда Трампа о том, что президенты пользуются некоторым иммунитетом от судебного преследования за "официальные действия" во время пребывания в должности.

"То, что происходит сейчас, не является нормальным, и это подрывает доверие общественности к решениям суда, в том числе тем, что влияют на личные свободы. Сейчас мы стоим в бреши", - подчеркнул Байден. Видео дня

Также в своей статье Байден добавил, что никто в США не выше закона:

"Нация была основана на простом, но глубоком принципе: никто не стоит над законом. Ни президент Соединенных Штатов. Ни судья Верховного суда Соединенных Штатов. Но решение Верховного суда 6-3 от 1 июля о предоставлении президентам широкого иммунитета от судебного преследования за преступления, совершенные ими на посту, означает, что фактически не существует никаких ограничений на то, что может делать президент. Единственными ограничениями будут те, которые человек, занимающий Овальный кабинет, устанавливает сам".

В то же время издание Politico предупредило, что такие действия требуют одобрения Конгресса, что оставляет мало шансов на то, что конгрессмены примут эти предложения в этом году. Даже если после выборов демократы будут контролировать обе палаты, то они вряд ли будут иметь 60 голосов в Сенате, которые необходимы для преодоления блокировки.

"Создать поправку к Конституции еще сложнее, она требует поддержки двух третей обеих палат Конгресса или конвенции, созванной двумя третями штатов, а также одобрения трех четвертей законодательных собраний штатов. Но само по себе принятие таких идей является важным сдвигом для Байдена и ярким признаком его разочарования консервативным большинством, которое за время его президентства разрушило давние прецеденты и заблокировало ключевые политические приоритеты", - добавляют в Politico.

Выборы в США - последние новости

Ранее опрос ABC News показал, что вице-президент США Камала Харрис в течение недели заметно нарастила рейтинги. Новый опрос показал драматическое изменение уровня одобрения: 43% американцев доверяют ей, 42% - не доверяют.

Также сообщалось, что бывший президент США Барак Обама официально поддержал кадидатуру Камалы Харрис на выборах. Он отметил, что Камала Харрис будет "фантастическим президентом".

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