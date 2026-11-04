Рада может рассмотреть отставку Пышного: глава НБУ сделал заявление

Парламент может рассмотреть вопрос об отставке главы Нацбанка уже 12 ноября, отметил нардеп.

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный не писал заявления об отставке и не планирует уходить с должности. Об этом глава регулятора сообщил в Facebook.

"Никакого заявления об отставке я не писал и не подавал. Продолжаю исполнять свои обязанности и не намерен покидать пост под политическим давлением", – отметил он.

Пышный напомнил, что закон устанавливает семилетний срок полномочий главы Нацбанка и определяет исчерпывающий перечень оснований для его досрочного увольнения. Он также отметил, что является уже четвертым главой НБУ за последние десять лет.

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"Рано или поздно любой срок полномочий заканчивается, и, когда я приму соответствующее решение, общество узнает о нем непосредственно от меня. С отчетом и соответствующими комментариями", – добавил глава НБУ.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в разосланной повестке дня Верховной Рады есть пункт об увольнении главы Нацбанка. По его словам, следующее заседание парламента запланировано на 12 ноября.

Обыски у главы НБУ Андрея Пишного – последние новости

21 октября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски у главы Национального банка Андрея Пышного. По информации НАБУ, следственные действия проводились в помещении НБУ и по месту жительства "одного из сотрудников".

В Нацбанке тогда подтвердили информацию об обысках в своём помещении. Там отметили, что дополнительные пояснения будут предоставлены по завершении процессуальных действий. В пресс-службе регулятора также подчеркнули, что НБУ продолжает работать в штатном режиме.

Народный депутат Ярослав Железняк тогда заявил, что обыски у Пышного были связаны с заводом "КарпатНафтоХим" и управлением "СенсБанком" посторонними лицами.

21 октября в СМИ распространилась информация о том, что глава регулятора подал заявление об отставке после того, как у него провели обыски НАБУ и САП. В свою очередь в НБУ опровергли эту информацию.

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