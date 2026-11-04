Оккупанты запустили в Киев 'шахед' с агитационными листовками: Мадяр показал фото

Агитационные листовки содержат QR-код, ведущий на сайт с киберфишингом, и гражданам, обнаружившим подобные материалы, рекомендуется не переходить по этой ссылке.

Российские захватчики запустили на Киев ударный дрон с боевой частью и агитационными листовками с призывом к киевлянам. Однако украинским защитникам удалось сбить этот дрон. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) в социальной сети Facebook.

Как отмечает Бровди, российский террор в тыловых городах Украины дополняется ещё и "психологической заботой", поскольку "сбитый над Украиной вечером 4 ноября, "Шахед-агитатор" нес в Киев подстрекательские агитационные материалы, а также ловушку кибер-фишинга при переходе по QR-коду".

В частности, вблизи боевых позиций 427-й отдельной бригады беспилотных систем "РАРОГ" был сбит российский беспилотник, который был оснащен не только боевой частью, но и набором агитационных листовок от врага.

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Как свидетельствуют опубликованные командующим Силами беспилотных систем фотографии, в агитационных листовках говорилось о том, что в российской захватнической армии создана так называемая "Украинская добровольческая бригада", и теперь оккупанты якобы хотят спросить у киевлян, как назвать эту "бригаду".

Мадяр советует гражданам, в случае обнаружения такой листовки, не сканировать её QR-код.

"С высокой вероятностью это вражеская ловушка для кражи ваших данных или заражения смартфона вирусом", – отметил он.

Российская пропаганда

Как сообщал УНИАН, Россия постоянно распространяет откровенную ложь о войне против Украины. Часто это делается с целью психологического воздействия на население.

В октябре начальник российского Генштаба оккупационных сил России Валерий Герасимов выступил с лживым докладом, в котором звучали преувеличения о достижениях оккупантов на фронте.

Также Россия активизировала кампанию дезинформации в Польше с целью разжигания напряженности в отношениях с Украиной. Для этого используются противоречия между Варшавой и Киевом.

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