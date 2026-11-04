Графики отключений электроэнергии: когда не будет света 5 ноября

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В четверг, 5 ноября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Время действия ограничений:

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00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, объемом от 2 до 4 очередей (8–12 часов);

00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности.

"Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – добавили в "Укрэнерго".

Ситуация в энергетике – последние новости

Напомним, что массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру привели к тому, что атомные электростанции были вынуждены сократить производство электроэнергии. Выйти на номинальные показатели производства АЭС смогут после того, как энергетики восстановят сети, поврежденные в результате российских обстрелов.

Как сообщил народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, российские атаки повредили все ключевые подстанции вокруг Киева. Поэтому рассчитывать на стабильные графики отключений не стоит.

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