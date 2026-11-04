Трамп потерял Конгресс, но Украине рано радоваться, – CNN

Президент США по-прежнему в значительной степени контролирует внешнюю политику своей страны.

Результаты промежуточных выборов в Конгресс США могут иметь серьезные последствия не только для американской внутренней политики, но и для международных отношений. В частности, ослабление позиций президента Дональда Трампа может повлиять на его подход к войне России против Украины, пишет CNN.

Как отмечают авторы публикации, на протяжении почти двух лет Трамп пересматривал устоявшиеся принципы американской внешней политики, создавая неопределенность как среди союзников Вашингтона, так и среди его противников. Теперь они пытаются понять, заставит ли избирательная неудача президента идти на компромиссы или, наоборот, сделает его более решительным в продвижении собственных решений.

"Демократы получат новые инструменты для противодействия Трампу. Но у него по-прежнему остается значительная свобода действий за рубежом", – отмечают журналисты.

Видео дня

По словам авторов, Киев фактически начал готовиться к периоду после президентства Трампа ещё до объявления результатов выборов. Отношения Владимира Зеленского с американским президентом в последние месяцы существенно ухудшились: Трамп требовал смены украинского лидера, продвигал выгодные для России энергетические соглашения и препятствовал доступу Украины к американским технологиям и разведывательной информации. Поэтому поражение Трампа выглядит подарком для Киева.

"Когда в среду начало светать, официальных комментариев из Киева было мало. Зеленский, возможно, радовался мемам о себе, сидел с пивом и попкорном перед телерепортажем о промежуточных выборах в США, которые сделали работу за него", – пишет CNN.

Однако ослабление позиций Трампа не означает гарантированного улучшения ситуации для Украины. Киев по-прежнему вынужден сотрудничать с Белым домом в вопросах военного сотрудничества. Кроме того, журналисты предполагают, что Владимир Путин может попытаться максимально использовать время, оставшееся до окончания президентских полномочий Трампа, чтобы добиться военных успехов в Украине.

По мнению авторов, российский лидер может рассчитывать, что после изменения политической ситуации в США, в частности накануне выборов 2028 года, политика республиканцев вновь приблизится к традиционной поддержке Украины. Поэтому Москва может пытаться достичь своих целей, пока влияние Трампа ещё остаётся значительным.

Выборы в США

Как писал УНИАН, Демократическая партия одержала уверенную победу на промежуточных выборах в Конгресс США и получила контроль над обеими палатами, отобрав большинство у республиканцев. Успех обеспечили предвыборная кампания, сосредоточенная на темах коррупции, роста цен и критики политики Дональда Трампа, а также значительная поддержка избирателей в конкурентных округах и среди латиноамериканского населения.

Выборы также принесли ряд исторических результатов, в частности победы демократов в традиционно республиканских штатах и избрание первой темнокожей женщины-губернатора, первого открытого гея-сенатора и первого сенатора-мусульманина.

Вас также могут заинтересовать новости: