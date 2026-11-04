Прогноз не оправдался: экономика Украины показала более значительное падение, чем ожидали

После оживления во втором квартале экономика Украины вновь перешла к сокращению.

По итогам третьего квартала 2026 года реальный ВВП Украины сократился на 0,7% в годовом исчислении. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению со вторым кварталом 2026 года реальный ВВП сократился на 0,5% (с учетом сезонного фактора).

Таким образом, после оживления во втором квартале экономика Украины вновь перешла к сокращению. Во втором квартале (апрель–июнь) реальный ВВП увеличился на 0,4% в годовом исчислении. В квартальном сравнении, с учетом сезонных факторов, рост составил 0,3%.

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Текущий спад оказался более глубоким, чем прогнозировал НБУ. Согласно прогнозу Национального банка, обнародованному в конце октября, в третьем квартале реальный ВВП должен был сократиться на 0,5% в годовом исчислении. Новые данные Госстата оказались хуже на 0,2 процентного пункта.

В самом Нацбанке связывают ухудшение экономической ситуации прежде всего с усилением российских ударов по производственной инфраструктуре и логистическим объектам, а также с блокированием морских портов. Более всего пострадали металлургические и горнодобывающие предприятия. Сокращение также фиксировалось в промышленности, торговле и аграрном секторе.

Экономика Украины – главное

Ранее Нацбанк пересмотрел в сторону ухудшения годовой прогноз и прогнозировал снижение реального ВВП по итогам 2026 года на 0,4%. Как отмечали в НБУ, только усиление российских атак на бизнес привело к снижению реального ВВП на 1,9 процентных пункта.

По оценкам Нацбанка, в 2027–2028 годах экономика Украины постепенно вернется к росту. Среди ключевых факторов восстановления регулятор называет государственные и частные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, расширение локализации и наращивание производства вооружений.

В то же время макроэкономический прогноз инвестиционной группы ICU предполагает сокращение украинской экономики в течение 2026–2027 годов. Аналитики ожидают, что реальный ВВП сократится на 0,6% в 2026 году и ещё на 1,9% в 2027-м. На фоне экономического спада также прогнозируется ускорение инфляции.

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