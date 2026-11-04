Украина отстает от Молдовы на пути в ЕС: в Еврокомиссии назвали причину

Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет о расширении ЕС.

Украина отстает от Молдовы на пути к членству в ЕС из-за своих пробуксовывающих усилий по искоренению коррупции, заявила Европейская комиссия. Две страны подали заявки на вступление в блок в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину и с тех пор продвигались в тандеме.

Но в своих ежегодных отчетах о расширении Брюссель сообщил, что Кишинев имеет шансы закрыть переговоры о членстве к началу 2028 года, тогда как Киеву понадобится еще один год и "ускорение темпа реформ", чтобы завершить этот процесс, пишет Financial Times.

Комиссия также заявила, что Черногория может подписать договор о вступлении в середине следующего года. Если документ одобрят правительства стран ЕС и Европейский парламент, она станет первым новым членом после вступления Хорватии в 2013 году.

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Хваля усилия Украины "в самых сложных обстоятельствах, вызванных агрессивной войной России", Комиссия заявила, что Киеву все еще нужно "продемонстрировать значительный прогресс" в борьбе с коррупцией.

Европа не стоит в стороне

Брюссель создал "специальную рабочую группу", чтобы помочь Украине "срочно и значительно ускорить темпы реформ верховенства права". Он также отметил недавнее ускорение "импульса реформ", поскольку парламент Украины принял ряд законопроектов, которых требовал ЕС для разблокирования критически важной финансовой поддержки.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила журналистам, что разделение с Молдовой не имеет целью преуменьшить прогресс, которого Киев достиг до сих пор. "Я думаю, что тот факт, что Украина удерживает темп [реформ] на пятом году войны и посреди этой невероятной эскалации с конца лета, сам по себе является замечательным", - подчеркнула она.

Зеленский же ранее предупреждал, что разделение двух стран было бы "морально неправильным", добавив, что Украина не дает России "создавать проблемы" в отколовшемся регионе Молдовы - Приднестровье.

Финансирование Украины на ближайшие годы под угрозой

Сообщается, что Киев столкнется с дефицитом финансирования в размере 70 миллиардов евро в 2027 году, из которых Европейская комиссия обязалась покрыть две трети - около 45 миллиардов евро - и работает над вариантами того, как это сделать, включая выпуск совместного долга.

Германия и другие страны хотят сделать продолжение поддержки Украины частью сделки по следующему общему бюджету ЕС с 2028 года. Берлин также хочет, чтобы будущее финансирование Киева решалось большинством стран ЕС, а не консенсусом, который требуется сейчас.

Четыре страны - Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария - заявили, что не будут вносить вклад в будущее финансирование Украины. Марин Ле Пен заявила, что если ее изберут президентом Франции, она остановит финансовый и военный вклад своей страны в оборону Украины.

Цель Молдовы закрыть переговоры о вступлении к началу 2028 года является "амбициозной, но достижимой"

Еврокомиссия отметила, что Кишинев может закрыть 25 переговорных разделов в 2027 году, тогда как Киев, как ожидается, завершит переговоры лишь по семи разделам в следующем году.

Переговоры о вступлении в ЕС разделены на 35 разделов, сгруппированных по темам, в рамках которых страны-кандидаты должны привести свои законы в соответствие с законодательством ЕС.

Проевропейский президент Молдовы Майя Санду написала, что она "довольна" отчетом Комиссии, который "отражает устойчивый прогресс Молдовы". Она призвала "страны-члены соответствовать нашей приверженности".

Черногория могла бы "реалистично" закрыть переговоры о вступлении к концу этого года, заявила Комиссия. "При нынешнем темпе мы будем готовы подписать договор о вступлении уже в июне 2027 года", - сообщила журналистам комиссар ЕС по расширению Марта Кос.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич пообещал "продолжать опираться на [реформы] до полного членства".

Другие новости о ЕС

Ранее УНИАН сообщал, что ЕС готовит более "осторожный путь" вступления для Украины. К 2027 году Киев может предварительно завершить переговоры лишь по семи направлениям политики. Особое внимание уделено разнице между перспективами Украины и Молдовы, которые долгое время продвигали свои заявки на вступление параллельно.

Кроме того, мы также рассказывали, что семь стран Шенгена продолжат проверки на границах в 2027 году. Продление мер произошло спустя пять месяцев после того, как Еврокомиссия рекомендовала этим странам начать поэтапную отмену проверок.

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