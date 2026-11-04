Выборы в США: Axios назвал 5 самых впечатляющих побед демократов

Социологические опросы значительно недооценили потенциальный триумф демократов на промежуточных выборах в Конгресс США.

На промежуточных выборах в Конгресс США представители Республиканской партии потерпели поражения в таких масштабах, о которых демократы даже не осмелились бы мечтать за день до выборов. Республиканцы понесли ощутимые потери как в "красных" штатах, где обычно пользовались стабильной высокой поддержкой, так и в "синих" штатах, которые всегда отдавали предпочтение Демократической партии.

Как пишет издание Axios, социологические опросы значительно недооценили масштаб триумфа демократов, и их преимущество над республиканцами оказалось ошеломляющим. В частности, демократы победили с двузначным отрывом в штатах, где ещё два года назад избиратели на президентских выборах голосовали за Дональда Трампа.

Пять поразительных моментов промежуточных выборов в Конгресс

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1. Победы демократов в штате Техас.

В Техасе демократы одержали тройной триумф, завоевав победы на выборах губернатора штата, вице-губернатора и генерального прокурора. Это дает демократам единоличный контроль над правительством штата впервые с 1995 года. При этом член Палаты представителей Джеймс Таларико одержал победу с перевесом почти в 12% голосов.

2. Штат Северная Каролина стал ареной настоящей избирательной бойни.

Влиятельный республиканец Ричард Хадсон, который должен был обеспечить победу Республиканской партии в Палате представителей, потерял свое место в Конгрессе. Избирательная борьба в Северной Каролине значительно меняет представительство штата в Конгрессе. Теперь состав делегации штата в Конгрессе может измениться с 10 республиканцев и четырёх демократов до пяти республиканцев и девяти демократов.

3. Демократы одержали победы по невероятно низкой цене.

Демократы лидируют в тех округах, где Комитет демократической кампании в Конгресс или доноры почти не тратили или вообще не выделяли средства.

В частности, в трёх округах Северной Каролины, в одном округе Миссури и в одном округе Теннесси кандидаты от демократов идут к победе, получив незначительную финансовую поддержку от национальных демократических групп.

В шестом округе Северной Каролины демократ Сирил Джефферсон не потратил ни цента на рекламу. А в четвёртом округе в Теннесси демократка Виктория Бродерик потратила всего 90 тыс. долларов на всю свою избирательную кампанию.

4. Поддержка со стороны испаноязычных избирателей на юге Техаса

В частности, три места в Конгрессе от региона долины Рио-Гранде в штате Техас достанутся демократам, хотя еще в 2024 году Дональд Трамп в этой части штата одержал победу.

Эти результаты стали резким поворотом в регионе, где республиканцы ранее добивались значительных успехов среди испаноязычных избирателей.

5. Демократы победили в некоторых наиболее прореспубликанских частях США.

Демократы обеспечили победу в Палате представителей в некоторых наиболее прореспубликанских уголках страны.

Например, в четвёртом округе в Теннесси Виктория Бродерик победила республиканца Скотта Дежарле с перевесом почти в 200 голосов. На президентских выборах 2024 года Трамп победил в этом округе с отрывом в 24%.

Выборы в США – что нужно знать

Как свидетельствуют предварительные данные промежуточных выборов в Конгресс США, обнародованные телеканалом CNN, на данный момент демократы получат 54 места в Сенате, что обеспечивает им большинство в верхней палате Конгресса. Также демократы получают большинство в Палате представителей, нижней палате Конгресса, где у них уже есть 231 место.

Республиканцам не помогли даже рекордные инвестиции от доноров. В частности, Илон Маск потратил на поддержку Республиканской партии на выборах 444 миллиона – а получил совершенно мизерный результат.

Президент США Дональд Трамп уже признал убедительную победу демократов.

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