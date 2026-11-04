Специалистам, которые восстанавливают инфраструктуру после обстрелов РФ, будут доплачивать

Корецкий подчеркнул, что масштаб и интенсивность атак являются беспрецедентными за всё время полномасштабной войны.

Правительство ввело ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч гривен энергетикам, тепловикам, газовикам, работникам водоканалов, коммунальных служб и железной дороги, которые восстанавливают инфраструктуру, поврежденную в результате российских атак. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий.

"Сегодня правительство приняло решение о дополнительных выплатах специалистам, которые непосредственно восстанавливают критически важные объекты энергетики, жилищно-коммунальной инфраструктуры и железной дороги после российских атак", - написал он.

По его словам, выплаты будут производиться с ноября до конца отопительного сезона.

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"Энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальных служб, железнодорожники будут получать по 30 тысяч гривен государственной помощи за каждый месяц участия в восстановительных работах, начиная с ноября и до конца отопительного сезона", - отметил премьер.

Корецкий подчеркнул, что масштаб и интенсивность атак беспрецедентны за всё время полномасштабной войны.

"Ежедневно враг запускает по объектам критической инфраструктуры по 300–400 дронов. Также регулярно наносит ракетные удары, в том числе баллистическими ракетами. Начиная с августа зафиксировано более 2000 попаданий. Разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что существенно осложняет ситуацию. Восстанавливать их приходится снова и снова, в объемах, в разы превышающих показатели всех предыдущих лет", - добавил он.

Ситуация в энергетике

В результате ударов российских оккупантов в Киеве 3 ноября временно пропало не только горячее, но и холодное водоснабжение. В то же время накануне, 2 ноября, в столице начался отопительный сезон для жилых домов. Части жильцов в разных районах города вынужденно отключали отопление вслед за водой.

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