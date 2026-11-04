УП сообщила о задержании заместителя начальника ДСР Нацполиции по делу 'Карфаген'

Там отмечается, что "Прайс" на записях - это Владимир Ценов, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции.

На фоне публикации новых материалов по делу "Карфаген" антикоррупционные органы задержали первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова. Об этом сообщают источники издания УП в правоохранительных органах.

Там отмечают, что "Прайс" на записях - это Владимир Ценов, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным источников издания, сегодня Ценова задержали.

Журналисты напомнили, что ранее НАБУ сообщало, что в материалах фигурирует один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции с псевдонимом "Прайс". По данным следствия, он отвечал за прикрытие колл-центров со стороны полиции.

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Новый виток в деле "Карфаген"

В рамках операции "Карфаген" НАБУ и САП разоблачили "преступную организацию", участники которой наладили систематическую передачу взяток высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную работу мошеннических "колцентров" и других незаконных бизнесов.

По данным следствия, к этой деятельности были привлечены действующие высокопоставленные чиновники СБУ, Нацполиции, Офиса генпрокурора и представители "криминальной среды".

Впоследствии СМИ стало известно, что генерал-майора Сергея Дуку, первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, задержали представители Национального антикоррупционного бюро Украины.

А глава СБУ Поклад уволил двух высокопоставленных сотрудников Службы, фигурирующих в расследовании НАБУ в рамках операции "Карфаген". СБУ заявила, что содействует расследованию и сотрудничает с НАБУ и САП, а также со спецслужбами стран-партнеров.

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