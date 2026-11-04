Суд принял решение по 'врачу', устроившей конфликт на Борщаговке

Соломенский районный суд взял под стражу подозреваемую Валентину Молодую без права внесения залога.

Соломенский районный суд города Киева приступил к рассмотрению вопроса о мере пресечения в отношении Валентины Молодой, которая участвовала в конфликте на Петропавловской Борщаговке и заявляла о незаконном удержании людей. Об этом сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

Перед заседанием корреспондент УНИАН спросил у Молодой, почему она выдавала себя за врача скорой помощи. В ответ на это она обвинила журналиста в провокации и начала делать собственные заявления.

Следствие инкриминирует Молодой препятствование деятельности ВСУ в условиях военного положения и разглашение местоположения военного объекта. В частности, прокурор во время заседания заявил, что Молодая подготовила автомобиль с признаками скорой помощи и выдавала себя за врача скорой помощи. На месте событий она призывала других лиц прибыть в это место, а также совершала провокационные действия в отношении военнослужащих и разгласила их местонахождение.

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Также обвинение заявляет, что Молодая совершала преступление под видом оказания услуг врача скорой помощи. За это она просила у заказчика 107 тысяч гривен. Прокуратура просит избрать врачу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обновление. 18:15. Во время заседания Молодая заявила, что узнала об этой пыточной от девушки по имени Татьяна (ей тоже сейчас избирают меру пресечения - УНИАН), которая сообщила, что ее родственник находится по этому адресу в тяжелом состоянии. Молодая заявила, что поехала на эту локацию, чтобы спасти мужчину.

Также во время заседания Молодая настаивала на том, что она якобы не знала, что призывала людей врываться на военный объект. В то же время прокуроры отметили, что показания свидетелей, доказательства в виде видеоматериалов, предыдущие посты и переписка Молодой свидетельствуют об обратном.

Судья принял решение удовлетворить ходатайство стороны обвинения и избрать Молодой меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога . После заседания Молодая заявила, что будет подавать апелляцию на это решение. Также она заявила о планах нанять адвоката, поскольку во время этого заседания ее защитницу предоставило государство.

Что известно о Валентине Молодой

Валентина Молодая стала одной из ключевых фигур во время инцидента на Петропавловской Борщаговке, где произошла стычка между местными жителями, военными и полицией. Она приехала на место в костюме медсестры на машине скорой помощи. Также она вела онлайн-трансляцию с места событий.

Ранее о задержании Молодой сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, перед событиями женщина три дня проводила "разведку" этого дома. Во время задержания, по словам Буданова, в телефоне женщины были обнаружены "определенные материалы", указывающие на осознанность её действий.

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