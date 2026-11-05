Изменит ли успех демократов на выборах в США планы Путина по Украине: в The Times дали ответ

Контроль над Конгрессом даст демократам возможность тщательно изучать политику Белого дома в отношении Украины и даже попытаться объявить импичмент президенту.

Успехи Демократической партии на промежуточных выборах в США дают проблеск надежды на то, что новый Конгресс сможет сдержать разворот президента США Дональда Трампа в сторону Москвы. Об этом пишет газета The Times.

Однако, даже если демократам и удастся протолкнуть законопроекты о помощи Украине или ужесточении санкций против России, Трамп по-прежнему сохранит право на президентское вето.

Отмечается, что для его отмены потребуется подавляющее большинство в две трети голосов в обеих палатах, чего, по мнению аналитиков, демократам, вероятно, будет трудно добиться.

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"Я не думаю, что ситуация радикально изменится, потому что внешняя политика останется в руках президента. В то же время, новый Конгресс в целом может быть более критичным и бдительным в отношении попыток Трампа заключить сделки с Путиным за счет Украины или в отношении его возможных попыток снять санкции против России", - заявил Александр Мережко, глава комитета по иностранным делам Верховной Рады.

Контроль над Конгрессом даст демократам возможность тщательно изучать политику Белого дома в отношении Украины и даже попытаться объявить импичмент президенту. Они также могут начать расследование в отношении Илона Маска в связи с ограничениями на использование Starlink на Украине.

Российские аналитики, поддерживающие войну, заявили, что итоги промежуточных выборов окажут незначительное влияние на результаты любых переговоров по прекращению войны.

Однако, если отбросить риторику, Москва, вероятно, воспримет поражение союзников Трампа как свидетельство того, что ее отношения с президентом США вступают в завершающую стадию. Илья Гращенков, московский политолог, консультирующий российских политиков, сказал:

"Для Москвы главный вывод заключается в том, что ставка исключительно на личные отношения с Трампом становится все более рискованной. Американская политическая система в очередной раз продемонстрировала свою способность ограничивать власть президента, а это значит, что любые долгосрочные соглашения должны учитывать не только позицию Белого дома, но и баланс сил в Конгрессе".

Отмечается, что поскольку Киев все чаще готов игнорировать требования Трампа, включая его призыв прекратить удары по российским НПЗ, Путин, похоже, намерен усилить попытки заставить Украину капитулировать, увеличив количество атак на гражданскую инфраструктуру.

Хотя ключевыми проблемами в США являются внутренние проблемы, такие как стоимость жизни, решение Трампа прекратить прямую военную помощь Украине непопулярно среди американских избирателей.

Согласно опросу, проведенному Гарвардом, более 60% опрошенных поддерживают поставку оружия Украине и введение новых санкций против России.

Что ждет Украину

Ранее CNN писало, что результаты промежуточных выборов могут иметь серьезные последствия не только для американской внутренней политики, но и для международных отношений. В частности, ослабление позиций Трампа может повлиять на его подход к войне России против Украины.

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