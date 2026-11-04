НАБУ задержало генерала СБУ Дуку, – СМИ

Сегодня у него были проведены следственные действия.

Генерал-майора Сергея Дуку, первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, задержали представители Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержание произошло на фоне обнародования Национальным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой информации о разоблачении преступной организации, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов в обмен на беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Ранее Telegram-канал Ukraine context, близкий к руководителю Офиса президента Кириллу Буданову, распространил информацию о том, что НАБУ проводило обыски в одном из элитных коттеджных городков в Киевской области. А именно в доме, где проживает Сергей Дука - генерал-майор, первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Видео дня

Позже в СБУ подтвердили, что НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины.

Дело "Карфаген" – что известно

Как сообщало УНИАН, в сентябре 2026 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины. Отмечалось, что эта группа может быть причастна к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. Дело получило название "Карфаген".

5 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали записи разговоров в рамках операции "Карфаген". Следователи указали, что в группировку, сформированную в середине 2025 года, вошли действующие сотрудники прокуратуры и лица, приближенные к должностному лицу ОГП.

Вас также могут заинтересовать новости: