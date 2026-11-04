Колцентры, нападения и похищения: НАБУ раскрыло подробности о новой преступной организации

В её состав вошло не менее 12 человек.

Преступная организация, которая давала взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров, занималась также нападениями и похищениями.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое напомнило о раскрытии ранее преступной организации, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

"Организатором был ранее неоднократно судимый мужчина, который привлек к преступной деятельности действующих высокопоставленных должностных лиц СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды", – говорится в сообщении.

Видео дня

Так, под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

"Кроме того, они организовывали спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации. В её состав входило не менее 12 человек", – сообщили в НАБУ.

Бюро также опубликовало видео об этом продолжении операции "Карфаген". В нём, в частности, говорится о том, что основателем и руководителем преступной организации был трижды судимый "Криминал". В состав организации также входили:

"Мексиканец" – гражданин России, основатель и руководитель транснационального наркокартеля "Химпром";

"Боксер" и "Паша" – подчинённые "Криминала", исполнители "грязной работы";

"Прайс" – полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Национальной полиции, отвечавший за прикрытие деятельности колл-центров;

"Консультант" – полицейский, отвечавший за безопасность, прикрывавший преступную деятельность и координировавший отдельные направления преступной деятельности;

"Аким" – генерал-майор Службы безопасности Украины, который обеспечивал защиту от внимания со стороны своих коллег.

В видео также указывается, что участники преступной организации координировали деятельность как минимум 52 колл-центров. В "офисах" работали не менее 2 тысяч 700 человек, которые обманывали украинцев и иностранцев.

Кроме того, речь шла о планах "подкупить министра". В разговорах фигурантов в целом упоминаются несколько министров.

Как указано в видео, преступники также искали способы обезопасить свой бизнес с помощью парламента и законопроектов. "Криминал" говорит о том, что ему должны организовать встречу с, как указано в слайде, "Арах*** (председатель одной из парламентских фракций – прим.)".

Участники организации в своих разговорах также упоминают, в частности, о журналистском расследовании, которое им мешало, и о Денисе Бигусе. Используется фраза "облить кислотой".

"Химпром" и "Карфаген"

Как сообщал УНИАН, в апреле была раскрыта деятельность преступной группировки "Химпром", участники которой построили разветвленную систему незаконного заработка и влияния. Речь шла о наркоторговле через сеть магазинов, мошеннических колл-центрах для обмана граждан Европейского Союза и насильственных преступлениях.

"Химпром" был известен как преступная группировка, деятельность которой связывают с производством и сбытом синтетических наркотиков. Одним из направлений деятельности была сеть магазинов под брендом U420. Публично эти торговые точки позиционировались как магазины продукции на основе CBD. Однако под прикрытием легальной торговли было организовано производство, фасовка, перевозка, хранение и сбыт продукции, содержащей психотропные вещества.

В начале сентября в рамках операции "Карфаген" было сообщено о разоблачении преступной организации, созданной одним из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора. В группировку, сформированную в середине 2025 года, вошли действующие сотрудники прокуратуры и лица, приближенные к должностному лицу ОГП.

Сегодня, 4 ноября, в НАБУ заявили, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили преступную организацию, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

К этой преступной деятельности были привлечены действующие высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора и представители криминальной среды.

Telegram-канал Ukraine context, который считается близким к главе Офиса президента Кириллу Буданову, отметил, что, согласно их информации, в одном из элитных коттеджных городков в Киевской области проходили обыски НАБУ. И что речь шла о доме, где проживает Сергей Дука, генерал-майор, первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, которого "подозревают в причастности к подкупу высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов".