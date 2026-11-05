В Reuters назвали направления, в которых может измениться внешняя политика США

Издание привело некоторые способы, с помощью которых Конгресс под контролем демократов может ограничить внешнюю политику Трампа.

На прошедших промежуточных выборах Демократическая партия получила контроль над Сенатом и Палатой представителей США, что дает ей значительные рычаги влияния в Вашингтоне после двух лет доминирования республиканцев. Об этом пишет Reuters.

В ходе предвыборной кампании демократы утверждали, что республиканцы позволили администрации президента Дональда Трампа присвоить себе закрепленные в Конституции полномочия Конгресса, касающиеся объявления войны и расходования бюджетных средств. Теперь ожидается, что демократы попытаются ограничить эти полномочия.

Издание привело некоторые способы, с помощью которых Конгресс под контролем демократов может ограничить внешнюю политику Трампа.

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Поддержка Украины

Отмечается, что Трамп практически полностью прекратил прямую финансовую и военную помощь Украине, несмотря на широкую поддержку такой помощи со стороны как демократов, так и республиканцев в Конгрессе.

Более того, он вызвал недовольство среди членов Конгресса (включая многих республиканцев), отменив санкции в отношении российского дизельного топлива и энергоносителей - всего через несколько недель после того, как сам же подписал закон об их введении. Издание пишет:

"С января, получив контроль над обеими палатами, демократы смогут определять повестку голосований. Это позволит им одобрить новый пакет помощи Украине - решение, которое, скорее всего, наберет необходимое для преодоления вето Трампа большинство в две трети голосов. По словам помощников демократов, поддержка Киева является для них приоритетной задачей".

Демократы также могут сосредоточиться на других действиях Трампа. Например, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк демократ Грегори Микс, который, вероятно, возглавит комитет по иностранным делам, внес на рассмотрение двухпартийный законопроект, призванный заблокировать план Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

Важно, что хотя окончательный расклад сил в Конгрессе еще не определен, поддержка Украины - как со стороны демократов, так и со стороны многих республиканцев, поддерживающих Трампа, - исторически была настолько сильной, что в Конгрессе может набраться достаточно голосов для преодоления вето Трампа.

Война с Ираном

Издание напомнило, что Трамп не заручился одобрением Конгресса перед тем, как 28 февраля, действуя совместно с Израилем, начал военные действия против Ирана. Демократы неоднократно голосовали за прекращение конфликта, если президент не получит соответствующей санкции законодателей. Одна из таких резолюций была принята и Палатой представителей, и Сенатом (при поддержке ряда республиканцев), однако администрация Трампа проигнорировала ее.

Теперь, получив получив новые рычаги влияния, демократы могут сократить расходы на оборону или заблокировать утверждение кандидатур на государственные посты, чтобы вынудить Трампа обратиться в Конгресс за разрешением на продолжение военных действий. Они также могут потребовать, чтобы представители администрации информировали законодателей и общественность - в том числе в ходе открытых слушаний - о своих планах.

Прекращение помощи Израилю

Отмечается, что поддержка Израиля среди демократов резко упала из-за его действий в ходе войны в секторе Газа, в результате которой погибли десятки тысяч палестинских мирных жителей. Сыграли свою роль и продолжающееся насилие на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, а также тесный союз премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с республиканцами.

Демократы могут ограничить или полностью прекратить военную помощь Израилю. Она включает базовый объем в 3,8 миллиарда долларов в год, а также дополнительные миллиарды, выделенные после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, которое спровоцировало разрушительную военную кампанию Израиля в секторе Газа. В материале сказано:

"Этим летом почти половина демократов в Палате представителей проголосовала за прекращение помощи Израилю. Некоторые из тех, кто выступил против этого предложения - например, Микс, - поддержали введение ограничений на поставки Израилю определенных видов вооружений, в частности тяжелых авиабомб".

Восстановление иностранной помощи

Важно, что демократы гораздо чаще, чем республиканцы из лагеря Трампа, выступают за ограничение военных расходов. В этом году Трамп предложил беспрецедентное увеличение военного бюджета - на 67%, до 1,5 триллиона долларов, - однако демократы заблокировали эту инициативу в Сенате. Свое решение они объяснили тем, что Трамп отказался консультироваться с Конгрессом по вопросу возможной войны с Ираном, а также тем, что он предложил радикально сократить социальные программы.

Кроме того, Трамп приостанавливал или отменял выделение миллиардов долларов в качестве иностранной помощи, одобренной Конгрессом. Многие демократы возмущены этими сокращениями и заявляют, что попытаются восстановить финансирование. В прошлом - в том числе во время первого президентского срока Трампа - и демократы, и республиканцы активно поддерживали оказание помощи другим странам.

Поражение республиканцев на выборах

Ранее сообщалось, что спикер Майк Джонсон уйдет с поста главного лидера республиканцев в Палате представителей США после поражения Республиканской партии на выборах, завершив свой стремительный взлет к власти, начавшийся три года назад.

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