Доллар отступил от рекорда: Нацбанк определил официальный курс валют на четверг

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,25 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 5 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,54 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня ослабила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,25 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,51/45,54 грн/долл., а к евро – 51,29/51,30 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

4 ноября в обменных пунктах Украины средний курс доллара составлял 46,40 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 46,05 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составлял 52 гривни, а курс продажи – 51,57 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 11 копеек и составил 46,10 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составил 51,70 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,50 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Напомним, что Нацбанк установил на 4 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,67 гривни за доллар. То есть национальная валюта потеряла 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 28 октября – 45,60 гривни за доллар).

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