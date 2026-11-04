После победы демократов в США украинские облигации быстро дорожают

Украинские облигации стали одними из лидеров по темпам роста среди активов развивающихся рынков.

Долларовые облигации Украины резко выросли в цене на фоне ожиданий, что победа демократов на промежуточных выборах в США будет способствовать улучшению отношений между Киевом и Вашингтоном, пишет Bloomberg.

В среду, 4 ноября, украинские облигации стали одними из лидеров по темпам роста среди активов развивающихся рынков. Облигации Украины с купоном 4,5% и погашением в 2034 году подорожали более чем на один цент за доллар номинала – до свыше 63 центов. Это самый высокий показатель за последний месяц.

"Последние новости были негативными после очередных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Теперь рынок ожидает, что новый состав Конгресса сможет предотвратить любые перебои в передаче Украине разведывательной информации или ограничение ее доступа к системе Starshield", – отметил инвестиционный директор Aberdeen Investments Виктор Сабо.

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Настроения вокруг мирных переговоров также могут измениться после выборов в США. Первые признаки этих изменений могут появиться уже через несколько дней, когда американские переговорщики встретятся с европейскими партнерами и представителями Украины в Брюсселе, чтобы подготовить почву для нового раунда переговоров в Абу-Даби.

Пока неясно, как именно изменится позиция Трампа в отношении войны в Украине после выборов. По словам главного экономиста Capital Economics Нила Ширинга, президент США может почувствовать себя более уверенно в отстаивании собственной внешнеполитической позиции на фоне того, как Конгресс под контролем демократов будет пытаться ограничить его влияние внутри страны.

"Трамп может попытаться быстро завершить войну", – отметил Ширинг.

По его словам, в случае успеха это усилит давление на Европу, заставляя её ещё больше увеличить расходы на оборону и "взять на себя большую ответственность" за безопасность континента.

Промежуточные выборы в США – главные новости

3 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых американцы голосовали за весь состав Палаты представителей (435 мест), треть Сената (35 мест), а также выбирали губернаторов и представителей местных законодательных органов в ряде штатов. Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса США. Демократы отобрали у республиканцев большинство в Палате представителей и Сенате.

Нынешний президент США Дональд Трамп рассчитывал, что его политическая команда продемонстрирует значительно лучшие результаты на промежуточных выборах. В то же время он заявил о готовности признать результаты выборов в Конгресс и выразил намерение сотрудничать с представителями Демократической партии.

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