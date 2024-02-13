По ее словам, европейский оборонный союз должен дополнять, а не конкурировать с НАТО.

Евросоюз должен усилить свои оборонные возможности и быть готовым противостоять угрозам без поддержки своего давнего партнера в сфере безопасности – Соединенных Штатов Америки. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола, пишет Politico.

По ее словам, Европа должна тратить больше средств на оборону, чтобы укрепить оборонную промышленность и практиковать стратегическую автономию. Она подчеркнула, что европейский "оборонный союз" должен "дополнять, а не конкурировать с НАТО".

"ЕС должен быть готов взять на себя ответственность в случае необходимости и быть готовым к любому развитию событий. Европа не может пошатнуться, когда мы видим, что может произойти по ту сторону Атлантики... Европа должна быть сильной", – сказал Мецола.

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Что касается роли Европарламента в вооружении ЕС, Метсола заявил, что евродепутаты будут продолжать настаивать на том, чтобы совместные закупки и разработка вооружений финансировались через специальный бюджет по совместному решению и под контролем парламента.

По словам президента Совета ЕС Шарля Мишеля, военные расходы блока достигнут рекордных 270 миллиардов евро в 2023 году перед лицом жестокого полномасштабного вторжения России в Украину.

Роль ЕС в НАТО

Бывший президент США, у которого снова есть амбиции занять президентское кресло, Дональд Трамп дал сигнал России и ее лидеру Путину, что можно свободно уничтожать другие страны, если они имеют финансовые долги.

Действующий президент США Джо Байден прокомментировал слова Трампа о РФ и НАТО. По его словам, заявление Трампа о попустительстве российской агрессии против стран НАТО представляет угрозу для американской безопасности.

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