Широкая формулировка статьи 5 дает лидерам возможность не прибегать к военным действиям, если союзник провоцирует врага на конфликт.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию делать "все, что ей заблагорассудится" со странами-членами НАТО, которые, по его мнению, тратят недостаточно средств на свою оборону.

Как главнокомандующий, президент решает, будут ли военные США сражаться. Если на союзника нападут, НАТО будет принимать "такие меры, которые сочтет необходимыми" для защиты Североатлантического региона, согласно статье 5 своего устава, пишет The Washington Post.

Отмечается со ссылкой на политолога Джошуа Шифринсона, что такая широкая формулировка дает лидерам возможность не прибегать к военным действиям, если союзник провоцирует врага на конфликт.

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"Такая гибкость создает риск того, что Трамп может остаться в стороне, если что-то пойдет не так", – считает эксперт.

Профессор военно-морской аспирантуры Джеффри Ларсен согласен с тем, что формулировка статьи 5 не является конкретной, но говорит, что для США было бы немыслимо неподдерживать союзника. Он добавил, что это может разорвать альянс, если Соединенные Штаты не станут бок о бок с членом НАТО.

"Было бы катастрофически с точки зрения внешней политики не прийти на помощь союзнику, по отношении к которому мы взяли на себя это торжественное обязательство", – сказал он.

По словам журналистов, в 2006 году министры обороны стран-членов НАТО договорились, что каждая страна будет тратить на оборону около 2% своего ВВП. По оценкам НАТО, в 2023 году США потратили на оборону 860 миллиардов долларов, или 3,49% своего ВВП. Все остальные страны альянса вместе тратят менее половины расходов США на оборону.

США также обеспечивают разведку, наблюдение, дозаправку самолетов класса "воздух-воздух", противоракетную оборону, а также электромагнитное оборудование бортового базирования, говорится в статье.

"Идея о том, что Соединенные Штаты делают для НАТО больше, чем должно, не нова и не присуща только республиканским администрациям",– пишут авторы.

После субботней речи Трампа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс остается готовым и способным защитить себя.

Трамп – лидер Республиканской номинации на пост президента – уже давно критикует альянс. Хотя США были движущей силой создания Организации Североатлантического договора в 1949 году. Альянс основан на принципе коллективной обороны, что означает, что нападение на одного члена является нападением на всех. Статья 5 была применена только один раз: после нападения на США 11 сентября 2001 года.

Скандальное заявление Трампа по НАТО

Белый дом обнародовал жесткий ответ на заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия в теории может уничтожать другие государства, если те не выполняют своих финансовых обязательств.

Также возмущены заявлением Дональда Трампа в руководстве НАТО и Евросоюза. Раскритиковал Трампа и действующий президент Европейского совета (главный орган управления ЕС) Шарль Мишель.

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