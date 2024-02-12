Президент США напомнил, что НАТО - это залог безопасности простых американцев.

Заявление Дональда Трампа о поощрении российской агрессии против стран НАТО представляет угрозу для американской безопасности. Об этом заявил президент США Джо Байден, впервые прокомментировав скандальные слова своего политического соперника.

Он отметил, что взаимные гарантии стран НАТО, которыми нападение на одного участника квалифицируется как нападение на всех, "обеспечивают защиту для американских семей".

"Это так просто. Любое лицо, которое ставит под сомнение прочность этой клятвы, представляет угрозу для нашей безопасности", – написал Байден в своем Твиттере.

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Скандальное заявление Трампа

Как писал УНИАН, несколько дней назад Дональд Трамп во время своего выступления на предвыборном митинге рассказал историю со времен своего президентства. Он вспомнил, как пригрозил лидеру одной из европейских стран тем, что позволит России "делать все, что они хотят" со странами НАТО, которые мало тратят на собственную оборону.

Это заявление вызвало волну возмущения по обе стороны Атлантики. В частности генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что подобные заявления "подрывают всю нашу безопасность".

Комментировали слова Трампа и в Белом доме: спикер Байдена Эндрю Бейтс назвал их "ужасными и беспочвенными". Сам Байден до сих пор публичных заявлений по этому поводу не делал.

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