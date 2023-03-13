Также и правящая партия идет позади оппозиционных сил.

В Турции состоялся опрос перед выборами президента. Как сообщает Reuters, действующий глава государства Реджеп Эрдоган уступает своему конкуренту.

В новых данных отмечается, что разрыв между Эрдоганом и лидером оппозиции Кемалем Киличдароглу составляет более 10%.

Кроме этого и правящая партия уступает своим конкурентам. Оппозиционная сила "Национальный альянс" идет первой в парламентской гонке, опережая на 6% "Партию правления и развития" Эрдогана с союзниками.

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Также и весомая часть поддерживает прокурдский блок "Народно-Демократическая партия" – около 10%.

Reuters отмечает, что такие результаты предыдущих опросов означают, что Эрдоган столкнулся с самой большой оппозиционной проблемой за его 20 лет работы на самых высоких ступенях турецких властей. Его популярность упала как из-за снижения уровня жизни в Турции, так и из-за землетрясений – пострадавшие начали негативно относиться к правящей партии.

Отметим, что выборы в Турции состоятся 14 мая. Эрдоган является президентом страны с 2014-го года. До того 11 лет он был премьер-министром Турции.

Эрдоган и его политика: что известно из актуального

Реджеп Эрдоган решил не отменять выборы в стране, несмотря на ситуацию с землетрясением. Bloomberg заявил, что политика ожидает самая трудная предвыборная гонка в его карьере у власти.

Также Эрдоган отличился и на международной арене. Он выставил Швеции личный ультиматум. Если североевропейская страна хочет войти в НАТО, то должна выполнить условия Анкары.

Эрдоган с первых динв полномасштабного вторжения РФ предлагал Турцию, как переговорную площадку. 24 февраля 2023-го года он сказал Зеленскому, что Украину и Россию можно помирить с помощью диалога.

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