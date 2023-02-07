Он сообщил, что для работ в зоне бедствия мобилизованы усилия всех государственных структур, персонал и техника.

В Турции вводится 3-месячный режим чрезвычайного положения (ЧП) в 10 провинциях, пострадавших от разрушительной серии землетрясений.

Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы столкнулись с одним из крупнейших бедствий не только в истории Турции, но и мира в целом. В зону бедствия мобилизованы усилия всех государственных структур, персонал и техника. На оказание экстренной помощи выделено 100 млрд лир", - сообщил Эрдоган, передает Анадолу.

По его данным, жертвами катаклизма стали 3549 человек, 22 168 получили ранения, из-под завалов спасены более 8 тыс. человек. В зоне землетрясения дежурят до тысячи карет скорой помощи, два санитарных самолета. Жителям пострадавших провинций помогают 5 тыс. медперсонала.

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Также на месте разрушений работают 53 тыс. спасателей и их количество постоянно увеличивается.

Кроме того, Эрдоган объявил о нулевой комиссии за денежные переводы в турецких лирах и иностранной валюте на банковские счета Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС.

Мощное землетрясение в Турции

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой более 7, 8 и 7,7.

В сети появилось много фотографий и видео с разрушенными домами. Под завалами остаются люди, их ищут спасатели.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что получают обращения о том, что украинцы, проживающие в районах, где произошли землетрясения, не выходят на связь.

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