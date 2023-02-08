Голосование по-прежнему запланировано на 14 мая после отмены чрезвычайного положения.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет выборы через три месяца, несмотря на разрушительные последствия землетрясения в юго-восточной части страны.

Как пишет издание Вloomberg, Эрдогану предстоит одна из самых сложных предвыборных гонок за 20 лет пребывания у власти. Издание отметило, что вчера он объявил о 90-дневном чрезвычайном положении, что позволяет ему принимать быстрые решения касательно районов, пострадавших от стихийного бедствия.

Как отметило издание со ссылкой на свои источники, после окончания действия чрезвычайного положения, Эрдоган проведет намеченное на 14 мая голосование. По словам источников, чрезвычайное положение может закончиться до истечения 90 дней.

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Сегодня Эрдоган посещает пострадавшие от стихии районы Кахраманмараш и Хатай. Издание отмечает, что в пострадавших от землетрясения регионах проживает население, которое, как правило, голосует за его партию и играет важную роль в его успехе на выборах. Теперь способность правительства спасать людей и доставлять помощь 13,4 млн человек в зоне разрушений является главным вопросом для Эрдогана перед выборами.

По оценкам Bloomberg Economics, траты государства на ликвидацию последствий катаклизма могут составить 5,5% ВВП в течение двух лет.

Кроме того, как сообщает Анадолу, выступая в Кахраманмараше Эрдоган заявил, что каждая пострадавшая семья получит от государства помощь в размере 10 тыс. лир. Также он сообщил, что жители зоны бедствия при желании могут разместиться в гостиницах Антальи, Аланьи и Мерсина.

Президент заявил, что правительство нацелено на предоставление в течение года жителям 10 пострадавших от землетрясения провинций, новых квартир.

Землетрясение в Турции и Сирии

Ночью 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовали десятки сильных афтершоков, а днем - еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,7. С тех пор количество жерт продолжает постоянно расти.

В Министерство иностранных дел поступило более двух десятков обращений об отсутствии связи с украинскими гражданами, которые проживают в районах Турции. Известно, что из-под завалов уже спасли двоих украинцев.

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