Турецкий президент провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил помощь Анкары в достижении мира в Украине путем диалога. С такой инициативой турецкий лидер выступил в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет турецкое государственное информагентство Anadolu.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию в Украине в контексте первой годовщины российского вторжения, а также последствия недавнего землетрясения в Турции.

"Президент Турции заявил о готовности своей страны к посильному вкладу в приближение мира и урегулирование ситуации [в Украине] на основе прекращения огня и диалога", – говорится в сообщении.

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Война в Украине – позиция Турции

С первых дней российского вторжения турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Турцию в качестве переговорной площадки между Россией и Украиной. В конце марта на территории Турции состоялись переговоры между делегациями Украины и России.

Турция закрыла для России проход военных кораблей через Босфорский пролив и поставляла Украине ударно-разведывательные беспилотники "Байрактар", но при этом не присоединилась к западным санкциям против РФ.

По некоторым данным, Турция покупала у России украденное украинское зерно и открыто покупает российскую нефть. Одновременно Турция стала одним из гарантов работы зернового коридора.

Турция значительно увеличила объемы торговли с Россией, что отчасти смягчило санкционный удар по агрессору. Также Эрдоган периодически обвиняет страны Запада в том, что именно они якобы разжигают войну в Украине.

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