В Молдове отметили, что такая инициатива поможет решить проблему транзита товаров неживотного происхождения.

Парламент в Молдове одобрил временную отмену фитосанитарного контроля для украинского зерна, которое везут через территорию страны транзитом в другие государства. Об этом пишет Newsmaker.

Такое решение приняли на заседании парламента 11 июля. Это означает, что теперь будет временно отменено действие закона о фитосанитарном карантине для зерна из Украины, которое везут в румынские порты на экспорт, как по автодорогам, так и по железной дороге. Такое исключение будет действовать до 14 сентября и должно упростить и ускорить логистику.

"Этот вид товара пересекает территорию нашей страны в специализированных транспортных средствах, поэтому риск ввоза карантинных организмов незначителен. В случае возникновения инцидентов с транспортом или грузом во время транзита через Молдову перевозчики должны будут сообщить Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) в течение двух часов", - отметили в пресс-релизе правительства. Видео дня

Отмечается, что такую инициативу предложил председатель парламентского комитета по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности страны Александр Трубка. По его словам, это поможет решить проблему транзита товаров неживотного происхождения и "пробок" на границе в результате увеличения товаропотока из Украины.

Экспорт украинского зерна - последние новости

Как писал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна начала работать над восстановлением "зерновой сделки". Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что страна готова к любой инициативе, включая посредничество, чтобы заложить основу для мира.

Также сообщалось, что Турция, Румыния и Болгария начали разминирование Черного моря, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности, для экспорта украинского зерна.

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