Украина готовится провести в Турции конференцию, посвященную продовольственной безопасности и свободе судоходства в рамках имплементации решений Саммита мира.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вашингтоне провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время переговоров Эрдоган сообщил, что начал работу по возобновлению "зерновой сделки".

"Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы завершить украинско-российскую войну справедливым миром, а также добавил, что начаты усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы", - говорится в Твиттере канцелярии президента Турции.

Эрдоган также заявил, что Турция готова к любой инициативе, включая посредничество, чтобы заложить основу для мира.

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Владимир Зеленский в своем официальном канале также сообщил, что провел продуктивную встречу с Эрдоганом.

"Готовимся провести в Турции конференцию, посвященную продовольственной безопасности и свободе судоходства в рамках имплементации решений Саммита мира", - сообщил он.

Зеленский поблагодарил президента Турции за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент Эрдоган отметил усилия Украины, направленные на возвращение наших людей домой. Он особенно высоко оценил возвращение крымских татар и поблагодарил за эти усилия. Я заверил президента Эрдогана, что наша команда будет продолжать эту работу", - отметил глава государства.

Зеленский на саммите НАТО встретился с Байденом

Президент США объявил о новом пакете помощи Украине. Позже Министерство обороны США рассказало, что в пакет стоимостью 225 миллионов долларов войдут в частности ЗРК Patriot, боеприпасы к NASAMS, HIMARS, противотанковые системы Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды и другое оружие.

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