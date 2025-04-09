По словам экспертов, вскоре возможна отправка еще нескольких самолетов такого типа в Алжир.

Россия доставила в Алжир из Комсомольска-на-Амуре как минимум один самолет Су-35 из "египетского" заказа, а также может готовить к отправке алжирцам еще несколько таких истребителей. Об этом говорится в новой публикации блога Military Balance Международного института стратегических исследований (IISS), передает Defense Express.

Кроме того, аналитики пишут, что Воздушно-космические силы Российской Федерации получили уже 19 Су-57 с поправкой на малые текущие темпы производства таких самолетов.

В публикации говорится о спутниковом снимке Maxar от 2 марта этого года, на котором видно процесс загрузки в военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" истребителя Су-25, который имеет отстыкованные конечности крыльев и "египетский" камуфляж.

Видео дня

Уже через несколько дней, а именно 5 марта, спутник зафиксировал наличие российского Ан-124 на авиабазе Ain Beida, а уже 10 марта был замечен и Су-35 с "египетским" камуфляжем и опознавательными знаками ВВС Алжира.

"Были ли после этого в Алжир доставлены еще самолеты типа Су-35 - пока неизвестно, но спутниковые снимки фиксируют, что на начало апреля 2025 года на минимум четыре истребителя такого типа на стоянке авиазавода в Комсомольске-на-Амуре были нанесены опознавательные знаки алжирских ВВС, что можно считать признаком подготовки к отправке", - подчеркнули в Defense Express.

В то же время аналитики IISS говорят, что такие спутниковые снимки свидетельствуют лишь о факте доставки минимум одного Су-35 и подготовке к возможной отправке еще нескольких самолетов такого типа в Алжир.

"На этом фоне целесообразно вспомнить сообщение о контракте между РФ и Алжиром на поставку неназванного количества самолетов типа Су-57, которые впервые появились в феврале 2025 года. Общее количество в 19 Су-57, которые сейчас получили "ВКС РФ", указывает на ограниченную возможность России сейчас поставить такие самолеты Алжиру "из наличия". В течение 2023-2024 годов промышленность РФ смогла изготовить только семь Су-57, с планами выйти на ежегодный темп производства в 16 самолетов, начиная с 2025 года. На фоне таких данных перспективы по поставке российских Су-57 в Алжир остаются неопределенными", - подытожили эксперты Defense Express.

Авиация РФ - последние новости

Ранее журналист объяснил, почему российский Су-75 может не подняться в небо. По словам эксперта, несмотря на амбиции, проект сталкивается с серьезными проблемами, поэтому перспективы его реализации остаются туманными.

Также экс-консультант Пентагона рассказал, для чего РФ построила только один истребитель Су-47. Он отметил, что Су-47 был недолговечным самолетом, однако его инновации способствовали развитию двух современных истребителей страны, а именно Су-35 и Су-57.

Вас также могут заинтересовать новости: